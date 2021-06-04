Рыбинск, Ярославская область, 4 июня, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области АО «Транс-Альфа» построит завод по выпуску электробусов на 600 рабочих мест. Соглашение 4 июня на «ПМЭФ-2021» подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и заместитель председателя совета директоров АО «Транс-Альфа» Михаил Гуреев. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Подписание соглашения

«Завод в Рыбинске станет вторым для АО «Транс-Альфа», которое является одним из ведущих производителей электрического транспорта в стране. Первый работает в Вологде уже 28 лет. Он выпускает троллейбусы, а с 2019 года также электробусы», — рассказали в правительстве.

Электробусы компании — машины нового поколения с низким уровнем пола, высокой маневренностью и плавностью хода, которые спроектированы с учётом требований к комфорту граждан. Полностью заряженная машина способна проходить 200 километров при полной загрузки без дополнительной подзарядки. Одни из таких электробусов уже сейчас ездит по Рыбинску.