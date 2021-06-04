Цунтинский район, Дагестан, , 16:44 — REGNUM В Дагестане временно отстранен от руководства Цунтинским районом его глава Шамиль Магомедов. Он является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Решение об отстранении от должности принял 3 июня Советский районный суд Махачкалы, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, Магомедов был задержан в апреле 2021 года при получении взятки в размере 980 тыс. рублей в одном из ресторанов Махачкалы. Как сообщали в СКР, он требовал от руководителей двух компаний заплатить ему 1,25 млн рублей в качестве 10%-ных откатов за полученные контракты на строительно-ремонтные работы в трех школах Цунтинского района.

Впоследствии сумма взятки была снижена до 1 млн рублей. Однако и их получить не удалось — при передаче денежных средств Магомедов был задержан. Суд арестовал его на два месяца, ведется следствие.

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