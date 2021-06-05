Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Начиная с 2 августа в США будет действовать указ, запрещающий гражданам приобретать акции 59 китайских компаний. Принятие данного решения президент США Джо Байден объяснил тем, что американцы не должны финансировать военно-промышленный комплекс Китая, сообщает 4 июня BBC.

«Лица США не занимаются финансированием военно-промышленного комплекса Китая. Санкции разработаны таким образом, чтобы максимально усилить воздействие на целевые показатели и при этом минимизировать ущерб для глобальных рынков», — сообщили источники в Белом доме, объясняя указ президента.

Напомним, в рамках указа американцамзапрещается приобретать и продавать любые публично торгуемые ценные бумаги 59 компаний, связанных с оборонным сектором КНР, в том числе с авиационными и космическим секторами.

В апреле издание The Hill сообщило, что правительство США должно продолжить санкционное давление на Китай из-за ситуации в Гонконге. Резолюция с таким призывом была одобрена Палатой представителей Конгресса США.