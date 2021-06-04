Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Системы ПВО С-500 «Прометей» и гиперзвуковые ракеты «Циркон» в ближайшее время начнут выпускаться серийно и поставляться в Вооруженные силы, сообщил 4 июня журналистам замглавы правительства РФ Юрий Борисов.

Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Президент сказал, что завершаются государственные испытания (С-500 — ИФ). Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок», — цитирует его слова агентство «Интерфакс».

При этом он добавил, что то же относится и к ракетам «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать не только баллистические и аэродинамические цели, но и гиперзвуковые ракеты и орбитальные спутники.

Проходящая испытания на флоте гиперзвуковая ракета «Циркон» способна поражать наземные и надводные цели на дальности более одной тыс. км со скоростью порядка 9 Махов.

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