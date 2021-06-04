Оренбург, , 16:34 — REGNUM В мэрии Оренбурга признали, что в сфере дачных пассажирских перевозок в городе сложилась напряженная ситуация. Запущены дополнительные рейсы, однако снимать с городских маршрутов автобусы чиновники не могут. Об этом сообщила 4 июня на брифинге начальник муниципального управления пассажирского транспорта Оксана Малышева.

В 2021 году в Оренбурге работает 41 дачный маршрут. Дачный сезон в Оренбурге стартовал 1 мая. Первую декаду месяца, на которую пришлись выходные дни, дачники активно использовали для посещения своих садов и огородов.

Проанализировав трафик и наполняемость транспорта, чиновники сделали вывод о напряженной ситуации в сегменте дачных перевозок. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поставил задачу увеличить количество автобусов. С 14 мая по 11-ти наиболее загруженным направлениям запущены дополнительные рейсы.

«Мы бы не хотели ограничиваться этим, но нужно понимать, что муниципальные контракты отыграны, подвижной состав весь задействован, добавить единицы транспорта без ущерба городским маршрутам сегодня не представляется возможным», — подчеркнула Малышева.

Она также акцентировала внимание на то, что рынок пассажирских перевозок испытывает кадровый голод. На отдельных маршрутах складывается непростая ситуация с водителями. Так, на неделе (24−30 мая) на одном из них должны были выйти 16 автобусов, а на практике курсировали только пять единиц транспорта. Перевозчик объяснил это нехваткой воителей, сотрудники уходят и работать некому. «Водители нужны как частным перевозчиками, так и муниципальному предприятию», — констатировала глава управления пассажирского транспорта.

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