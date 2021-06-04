Варшава, , 16:33 — REGNUM 4 июня сотрудники варшавской полиции провели проверку груза в одной из фур и обнаружили в ней около 450 тысяч пачек контрабандных сигарет. Это произошло на одной из автомобильных стоянок в польской столице, где располагались большегрузные автомобили. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак.

«Нелегальный товар находился в фуре, где по документам должен был перевозиться картофель. Всего сотрудники полиции изъяли около 450 тысяч пачек сигарет. В общей сложности в них находится около 9 миллионов сигарет. Все они были с иностранными акцизами и ввезены в Польшу нелегально. Если бы они попали на польский рынок, бюджет республики потерял бы около 3 миллионов евро», — сообщил Марчак.

По словам представителя полиции, 67-летний водитель грузовика, ранее судимый за кражу со взломом, арестован. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются. Полученные сведения о данном инциденте полиция передала Центральному следственному бюро и Государственному налоговому управлению.