4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Сербские власти любой ценой должны избежать подписания «юридически обязывающего соглашения» с Приштиной, несмотря на силу давления Запада. Ответственность за Косово лежит в первую очередь на них и, как бы ни старались сербские СМИ представить даже малейшую уступку Приштины как большую победу Вучича, сербский народ знает, что это будет поражение и капитуляция.

Татьяна Стоянович, , 17:28 — REGNUM После визита спецпредставителя США по Западным Балканам Мэттью Палмера в Белград 3 июня возникли вполне оправданные опасения, что формирование оговоренного еще в 2013 году Сообщества сербских муниципалитетов будет представлено как большая уступка Белграду. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политический аналитик, экс-депутат парламента Сербии Джордже Вукадинович.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в интервью сербскому изданию «Блиц» Палмер заявил, что он считает вполне реальным подписание соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. При этом он отметил, что Приштина не готова обсуждать «вопрос границ и территорий», что можно рассматривать как провал идеи компромисса между сербами и албанскими сепаратистами, основанного на «разграничении Косово». Зато Палмер выступил за полную реализацию Брюссельского соглашения, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

«О таком сценарии я предупреждал в своих заявлениях, статьях, во время выступлений в парламенте еще четыре или пять лет назад. Я даже заявил об этом перед президентом Вучичем, когда он один единственный раз выступал в парламенте на тему Косово и Метохии. Я считаю очень вероятным, что единственное и при этом невыполненное обязательство албанской стороны по Брюссельскому соглашению 2013 года, касающееся формирования Сообщества сербских муниципалитетов, будет предложено в качестве большого компромисса, а со стороны сербских властей это будет представлено как великая победа», — рассказал Вукадинович.

Александр Вучич Predsednik.rs

Эксперт напомнил, что все свои обязательства по Брюссельскому соглашению, которое к тому же весьма проблематично и невыгодно для Сербии, Белград выполнил. При этом Приштина уже восемь лет тянет с формированием Сообщества сербских муниципалитетов, продолжил он.

«Теперь согласие Приштины на формирование сообщества будет представлено в СМИ как результат большого международного давления, как огромная уступка Белграду со стороны сепаратистских властей и как великая победа Белграда, вернее, господина Вучича. Это уже не сценарий для фильма ужасов, это уже полностью реальная возможность, какой бы циничной и абсурдной она ни казалась», — отметил Вукадинович.

По словам эксперта, главный вопрос теперь заключается в том, как весь этот сценарий будет представлен в сербском медийном пространстве. Он считает, что основные черты этой медийной презентации уже обрисовываются: сербские средства массовой информации будут максимально поднимать градус напряженности и вещать об ужасном давлении, которому подвергается страна и ее руководство.

«В итоге правительство «выстоит» и завоюет победу, которая будет заключаться в формировании Сообщества сербских муниципалитетов, а также в том, что Белграду не придется напрямую признавать независимость Косово. Но это совсем бессмысленно, так как формальное признание Белграда уже давно никого не интересует. Даже саму Приштину оно не интересует, а не то что международное сообщество. Им главное, чтобы Белград не препятствовал вступлению Косово в ООН, и в этом вся интрига», — предположил эксперт.

Вукадинович отметил, что Германия всё время продвигает именно такой вариант косовской развязки, а в последнее время к этому склоняется и Вашингтон.

Эксперт считает, что США будут настаивать на подписании «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной до конца года, как об этом заявил Палмер, но это не значит, что президент Вучич не попытается максимально отсрочить этот момент.

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер и президент Сербии Александр Вучич на конференции в Белграде Predsednik.rs

«Я не стал бы настаивать на каких-то временных рамках. Вашингтон будет навязывать Вучичу подписание соглашения с Приштиной в качестве его обязательства перед президентскими выборами. Но он постарается перенести решение этого вопроса на период после выборов, как ему уже удавалось ранее. Надо сказать, что эти отсрочки он оплачивал уступками в других областях, в том числе в сфере экономики, подписывая ряд соглашений, выгодных для партнеров, но крайне невыгодных для Сербии. Таким можно считать и Вашингтонское соглашение, подписанное в 2020 году», — отметил Вукадинович.

По мнению эксперта, Вучич постоянно скупает время, но за счет государственного суверенитета и национальных интересов Сербии. «Он хорошо знает — будущее соглашение с Приштиной станет поражением и капитуляцией, как бы его ни обрисовали сербские СМИ», — сказал Вукадинович.

«В любом случае этого сценария нужно избежать и до, и после выборов. Власти Сербии не должны поддаваться давлению, так как ответственность за Косово лежит в первую очередь на них. Конечно, нельзя игнорировать возможность влияния, а также и ответственность других политических субъектов, включая оппозицию. Проблема в том, что у сербской оппозиции нет единого мнения по косовскому вопросу. Одна ее часть ждет, когда Вучич сделает это неблагодарное и грязное дело, чтобы ей потом не пришлось заниматься этим. Вторая часть оппозиции пассивна, а третья дезорганизована. Что касается сербской общественности, ее мнением с помощью СМИ манипулируют прежде всего власти, в меньшей степени оппозиция. Здесь нет особого пространства для действий. Тем не менее нужно, чтобы общественность стала более активной, нужны гражданские инициативы, нельзя допустить, чтобы по поводу Косово и Метохии нас просто поставили перед фактом», — подытожил Джордже Вукадинович.