Лос-Анджелес, США, 4 июня 2021, 16:32 — REGNUM На сервисе HBO Max состоялась премьера ужастика «Заклятие 3: По воле дьявола». Об этом 4 июня сообщает портал ComicBook.
Картина будет доступна подписчикам HBO Max бесплатно. Посмотреть фильм можно будет до 4 июля 2021 года.
Напомним, что премьера «Заклятия 3: По воле дьявола» в России состоится 10 июня 2021 года. Сервис HBO Max в России всё ещё недоступен.
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