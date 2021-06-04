Варшава, , 16:31 — REGNUM За последние сутки в Польше было сделано чуть более 620 тысяч прививок от COVID-19, что является рекордно высоким показателем с начала вакцинации. Об этом 4 июня сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, полномочный представитель правительства по национальной программе вакцинации Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

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«Вчера мы провели более 620 тысяч прививок от COVID-19. Это абсолютный рекорд и доказательство того, что система достигла предполагаемой эффективности», — говорится в сообщении.

По его информации, в июне в Польшу будут доставлены еще 15 миллионов доз вакцин. Теперь важнейшей задачей будет убедить всех вакцинироваться.

Дворчик также сообщил, что к настоящему времени в республике проделано 21 326 996 вакцин. При этом, 7 102 122 жителей Польши полностью прошли вакцинацию.