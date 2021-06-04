Москва, , 16:30 — REGNUM 25-летний российский таранный форвард московского «Динамо» Николай Комличенко проведет следующий сезон в «Ростове». Об этом 4 июня сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. Сообщается, что арендное соглашение будет включать в себя право выкупа футболиста «желто-синими».

Николай Комличенко перешел в московское «Динамо» 25 января 2020 года из «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Николай Комличенко принял участие в 25-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу 2020/21, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами, три из которых были забитыми с пенальти, и одной результативной передачей.

Московское «Динамо», набрав 50 очков, занял седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ 2020/21. В Кубке России «Динамо» закончило свое выступление на стадии ¼ финала, потерпев поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2. Голами в той встрече отметились Роман Ежов (4', Иван Сергеев) и Иван Сергеев (74').