Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM С начала года в Нижегородской области зафиксировано 3 тысячи случаев нападения клещей на людей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 4 июня.

Случаев заражения клещевым энцефалитом в области пока не зарегистрировано. В то же время уже у более чем 30 нижегородцев, укушенных клещами, медики диагностировали боррелиоз.

Справка ИА REGNUM: клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самое распространенное передаваемое клещами инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами (спиральными бактериями) рода Borrelia.

Ранняя стадия болезни имеет такие симптомы как жар, головные боли, усталость и характерная кожная сыпь. Затем может поразить ткани сердца, глаз и костей, а также нервную систему.

В большинстве случаев боррелиоз излечивается с помощью антибиотиков. Слишком позднее обращение к врачу или неправильно назначенное лечение могут привести к инвалидности или даже смерти заболевшего.