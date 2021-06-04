Краснодар, , 16:29 — REGNUM В Краснодаре пожар произошёл в 16-этажном доме днём 4 июня, спасатели эвакуировали 50 жителей.

Сообщение о пожаре на улице Заполярная поступило в дежурную часть днём 4 июня. Первые подразделения прибыли к месту в 13:17, ликвидировать возгорание удалось в 13:51. В ликвидации пожара участвовали 35 человек, использовалось 12 спецмашин. Сотрудники МЧС эвакуировали 50 человек, сообщили «Кубанские новости».

Как установлено, пожар возник в одной из квартир на шестом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.