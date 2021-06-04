Лос-Анджелес, США, , 16:28 — REGNUM Китайский актёр и звезда фильмов «Ип Ман» Донни Йен присоединился к актёрскому составу фильма «Джон Уик 4». Об этом сообщил портал ComicBook.

Известно, что Йен исполнит роль старого друга главного героя, который также является наёмным убийцей. Вероятно, по сюжету фильма персонаж Киану Ривза обратится к нему за помощью.

Напомним, что режиссёром картины вновь выступил Чад Стахелски. Премьера «Джона Уика 4» в российском прокате намечена на 26 мая 2022 года.

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