Москва, , 16:34 — REGNUM Создание в каждом регионе около полутора десятков населенных пунктов с более высоким уровнем жизни окажет среди прочего поддержку сельскому хозяйству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующую инициативу, озвученную вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным на Петербургском международном экономическом форуме.

«Насколько я понимаю речь идет об особом новом приоритете развития районных центров, которые должны получить лучшую социальную инфраструктуру, которая у них есть, а по сути решить свои социальные проблемы, имея более высокое качество образовательных услуг, медицинской помощи и таким образом превратиться, и стать населенными пунктами, приближенными к современным стандартам комфортной жизни и многообразного потребления и по этой причине стать более привлекательными», — сказал экономист,

Эксперт отметил, что современные условия развития сельского хозяйства требуют, чтобы создавались подобны пункты развития.

«Таким образом более высокое качество жизни становится не целью, а инструментом решения экономических задач в большом российском пространстве», — заявил Колташов.

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