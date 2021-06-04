Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Петербургский студент стал фигурантом уголовного дела после того, как наехал на электросамокате на ребенка. О возбуждении дела по результатам доследственной проверки 4 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Наезд на четырехлетнего мальчика произошел днем 2 июня на тротуаре у дома 139 корпус 1 по Московскому проспекту. После наезда 23-летний студент первого курса одного из петербургских вузов вызвал скорую помощь, дождался прибытия медиков, оставил номер своего мобильного телефона и уехал. Ребенка же с ушибленной раной лобной части головы в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время идут мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который сбил пятилетнюю девочку в Невском районе Петербурга, причинив тяжелые травмы. Задержанный оказался наркодилером, находившимся в федеральном розыске.

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