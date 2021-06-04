Варшава, , 16:26 — REGNUM 4 июня в Окуневе (пригород Варшавы) открыли первый в Польше памятник польскому политику, первому премьер-министру Польши посткоммунистического периода Яну Ольшевскому. На церемонии присутствовал вице-премьер-министр республики, глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает Dziennik.

«Это первый памятник, посвященный этому великому польскому политику, который стоял у истоков третьей Речи Посполитой. Вскоре памятники появятся и в других местах», — заявил Качиньский во время своего выступления на мероприятии.

Ян Ольшевский стоял у истоков оппозиционного движения «Солидарность» в Польше с 1980-го года. Участвовал в работе «круглого стола» властей и оппозиции. После ухода социалистического правительства, он был избран в Сейм в 1991 году, участвовал в работе комиссии по подготовке новой Конституции. В первой половине 1992-го года занимал должность премьер-министра Польши. Умер в феврале 2019 года, ему было 88 лет.