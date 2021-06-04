Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске местный житель 1995 года рождения пытался продать квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, через один из многофункциональных центров он хотел продать квартиру в доме на Университетской набережной. От неустановленного лица он получил ключи от жилища и копии правоустанавливающих документов, а затем разместил объявление о продаже. Цена сделки составляла 2,7 млн рублей.

В МФЦ он пытался оформить с покупательницей договор купли-продажи. Там его и задержали. За покушение на мошенничество гражданину грозит до десяти лет колонии.