Мадрид, , 16:25 — REGNUM 28-летний испанский фланговый экс-нападающий мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес утерял доверие главного тренера «Лас-Пальмас». Руководство испанского клуба не намерено продлевать с нападающим контракт, который истекает 31 июня 2021 года. «Лас-Пальмас» уже начал искать замену футболу. Об этом 4 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне испанской Сегунды Хесе Родригес, приняв участие в шестнадцати матчах регулярного чемпионата, отметился лишь двумя забитыми мячами в ворота «Альбасете» и «Луго» и двумя результативными передачами.

Хесе Родригес перешел в «Лас-Пальмас» 1 февраля 2021 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. 8 августа 2016 года парижский клуб купил Хесе у мадридского «Реала» за 25 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает испанца в 1,5 миллиона евро.