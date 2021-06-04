Нижний Новгород, 4 июня 2021, 16:24 — REGNUM Городская дума Нижнего Новгорода подвела итоги конкурса на лучшую торжественную песню, посвященную 800-летию со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.
Наибольшее количество голосов получила музыкальная композиция «Нижегородская», написанная бывшим гитаристом группы «Любэ», сенатором Александром Вайнбергом.
Второе место заняла песня «Нижний Новгород» авторства Александра Бениша и Николая Денисова. А третье место досталось композиции «Город Славы», музыку для которой написал Евгений Петров, а стихи — Александр Цирюльников.
Поощрительный приз конкурсная комиссия присудила музыкальной композиции «Я — Нижний Новгород», написанной Александром и Еленой Батаевыми.
Спикер Нижегородской городской думы Олег Лавричев отметил, что песня, которая стала победителем, возможно, прозвучит в оригинальном исполнении солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева на торжественном праздничном мероприятии, посвященном 800-летию Нижнего Новгорода.