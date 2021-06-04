История вопроса

Нижний Новгород - самый большой по численности населения город России на Волге. Количество жителей по данным на 2018 год превысило 1,25 млн человек.



День города отмечается в третью субботу августа.



Считается, что город основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году, чтобы оборонять свои владения от врагов. Для этих же целей в XIV веке был построен неприступный каменный кремль, который никому не удавалось взять штурмом.



Нижний Новгород является административным центром Нижегородской области. Крупный промышленный центр - металлообработка, машиностроение, ВПК.

