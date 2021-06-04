Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 16:23 — REGNUM Роль женщины в построении здорового общества в условиях существующих угроз распространения вирусных инфекций и глобальных вызовов современности будет возрастать. Именно женщина берет в большей степени ответственность за здоровое будущее своих детей.
К такому выводу пришли участники сессии «Роль женщины в здоровом обществе» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая проходила на площадке Пространства «Здоровое общество».
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова отметила, что в большей степени именно женщины могут оказывать ключевое влияние на развитие здорового общества в целом. Выступающие сошлись во мнении, что необходимо поддерживать женские инициативы и практики здорового образа жизни, в том числе на государственном и корпоративном уровне. При этом обратили внимание, что сами женщины также нуждаются в просвещении и более широком доступе к информации, образовательным программам, которые помогут им уделять должное внимание собственному здоровью, оценивать нагрузку и вести сбалансированный здоровый образ жизни.
Сессия о роли женщин в формировании здорового общества была проведена в рамках программы ПМЭФ при поддержке Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня.
Она назвала значительным вклад женщин и в развитие медицинской науки. В России 43% исследователей — женщины, в мире — 34%. Так, среди команды разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 7 ключевых специалистов — женщины, то есть почти четверть.
Для реализации задач национального проекта «Здравоохранение», отметила Галина Карелова, важно активное включение женщин в формирование ценностных установок в отношении здорового образа жизни, продвижение современных технологий здоровьесбережения. Опыт пандемии показал, насколько активными могут быть женщины в волонтерском движении, в оказании социальной и медицинской помощи населению.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова напомнила, что третий Евразийский женский форум состоится 13−15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. Одной из центральных тем форума станет миссия женщин в сохранении здоровья нынешнего и будущих поколений. Данной теме будут посвящены отдельная стратегическая сессия и экспертные площадки с участием ведущих международных спикеров, дискуссии и презентации инновационных проектов.
Одним из проектов, реализуемых Советом Евразийского женского форума, является проект «Здоровье женщины — благополучие нации». В рамках проекта, в преддверии третьего Евразийского женского форума в социальных сетях проводится акция «Женщина за здоровье». Акцию поддержали врачи, общественные деятели, спортсмены, блогеры, которые делятся успешными практиками и здоровыми привычками.
Она отметила, что для того, чтобы воспитывать здоровое будущее поколение и формировать здоровые привычки и образ жизни семьи, прежде всего для самой женщины необходимо создать специальную инфраструктуру и среду. Важно, чтобы женщина сама имела возможность вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем, а потом транслировать эти ценности близким и обществу.
Выпускница образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, Любовь Дроздова, в качестве примера проекта, направленного на здоровье нации, назвала проект команды выпускниц «Реформа.Онлайн».
Он нацелен на популяризацию здорового образа жизни: «Наш проект затрагивает здоровье женщин, и мы уже запустили его в четырех российских регионах. Проект стал ответом на запрос на получение доступа хорошей, достоверной и правильной информации о здоровье. Мы стараемся с помощью современных технологий сформировать мотивацию и условия для ведения здорового образа жизни».
Катерина Погодина, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», одного из мировых лидеров в сфере здравоохранения, рассказала о том, как бизнес может способствовать более активной роли женщины в формировании здорового общества и повышении устойчивости системы здравоохранения. В России ряд работодателей добровольно принимает на себя дополнительные обязательства по поддержке работающих матерей. В стране реализуются значительные меры поддержки семьям и гибкость работающим матерям на законодательном уровне.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина, также уверена, что женщина по своей природе способна стать и уже является амбассадором здорового образа жизни. По словам спикера, примером тому служат социальные проекты, которые разрабатывают участницы образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы. Программа реализуется с 2020 года при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Обучение уже завершили 137 слушательниц, в июне состоится выпуск второго потока — это 150 человек.