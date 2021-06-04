Варшава, , 16:23 — REGNUM 4 июня президент Польши Анджей Дуда в Варшаве провел встречу с активистами Союза поляков Белоруссии, которые накануне были освобождены из-под ареста в Белоруссии и доставлены в Польшу. Во время мероприятия он призвал «не допустить конфликт между польским и белорусским народами», сообщает Dziennik.

«Власти Белоруссии, которые задерживают активистов польской диаспоры в республике, разжигают рознь между нашими народами. Мы должны принять совместные усилия, чтобы не допустить этого», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

В конце мая трое активистов — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анну Панишева — были освобождены и выдворены в Польшу. В то же время глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис и активист организации — журналист Анджей Почобут всё еще находятся в Белоруссии под стражей.