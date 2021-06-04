Ярославль, , 16:22 — REGNUM Дирижёр московского театра «Новая опера» Дмитрий Волосников возмущён отменой спектакля в государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Конюшенный двор в Ростове Yarregion.ru

Постановка должна была состоятся 18 июня на открытии после реставрации Конюшенного двора в Ростове Великом Ярославской области. Однако за две недели до события администрация «Ростовского кремля» уведомила «Новую оперу», что концерта не будет.

«Участвуют театр «Новая опера» — 64 человека, 8 солистов не из театра, трио «Хрустальная Арфа», и джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии — 45 человек. То есть это больше 110 человек. Все договоры подписаны, и вдруг вчера получил на почту письмо, что «Ростовский кремль» решил всё отменить. Ссылаются на приказ губернатора от 20 марта — не собираться больше 50 человек. Написали очень спорную бумажку о переносе с открытой датой. Надо знать нашу специфику — мы не можем сидеть и ждать, пока они там согласятся, у нас всё расписано до следующего лета. Работа уже проделана, оркестр репетирует, хор три месяца в Екатеринбурге репетировал, мы туда приезжали. Дети отменили все свои отъезды в лагеря, родители купили билеты, забронировано около 150 номеров в гостиницах. Детская филармония у РЖД забронировала отдельный вагон под эту группу. Со всеми договора подписаны таким образом, что там не может быть и речи о переносе даты. Так не поступают. Это вообще просто нонсенс — взять и отменить, когда уже проплачено всё — рефрижераторы с погрузкой, забронированы гостиницы, огромная работа проделана всеми — оркестром, хором, солистами», — возмущается действиями ярославского музея дирижёр театра «Новая опера» Дмитрий Волосников.

Дирижёр связывает странное решение «Ростовского кремля» со сменой руководства музея. Прежний директор Наталия Каровская сложила полномочия в апреле. Сразу после этого Минкульт объявил конкурс концепций развития музея, в котором победил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. В министерстве дали понять, что он и будет новым директором. Но его официальное назначение ожидается лишь 21 июня.

«Все разводят руками и говорят, что, скорее всего, все ждут появления нового директора, который, видимо, должен появиться очень громко. И под это дело приедут несколько чиновников, ещё кто-то. Вероятно они решили просто перенести. Но так не делается! Можно подумать, что мы собрались, приехали, отыграли час и уехали. Нет! Это многомесячная работа. Я не говорю про свои затраты умственные и физические, про престиж. Опера свой престиж никогда не потеряет. Потеряет «Ростовский кремль». Это будет грандиозный скандал. Дети, взрослые, все организации, филармонии, министерство культуры Свердловской области, департамент культуры Москвы — все присоединятся», — негодует Дмитрий Волосников.

По словам Дмитрия Волосникова, 18 июня планировался масштабный спектакль «Урок музыки #кавер-версия», созданный специально для открытия Конюшенного двора. Стоит отметить, что уже несколько лет Волосников организует в «Ростовском кремле» эксклюзивные спектакли в рамках фестиваля «Ростовское действо».

Фестиваль «Ростовское действо»

Эти постановки пользовались огромным успехом у публики. Теперь московский театр и ярославский музей, вероятно, встретятся уже в суде.

«Опера уже готовит судебный иск. У нас стоимость одного спектакля 1 млн 200 тысяч. Будем требовать оплаты дух дней аншлагового простоя. Потому что репертуар определяется за полгода. У нас были давние отношения, каждый год ездили туда на гастроли, не поднимали им стоимость. Хотя театру всегда это было, ну не в убыток, но так скажем без прибыли», — рассказал Дмитрий Волосников.

Сейчас «Ростовским кремлём» руководит исполняющий обязанности директора Андрей Хрунов. Как полагает дирижёр, решение об отмене спектакля приняли «три человека». На сайте самого музея информация о спектакле уже удалена.

Концерт «Новой оперы» в Ростовском кремле Novayaopera.ru

Похоже, работа нового директора крупнейшего музея Ярославской области начинается с большого скандала.

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