Варшава, , 16:18 — REGNUM Представители Социологического центра Social Changes провели новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к политическим силам страны. Об этом 4 июня сообщает портал wPolityce.pl.

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия «Право и справедливость» стала бы победителем, набрав 35% голосов. Во время предыдущего опроса, проведенного месяц назад, эта политическая сила заручилась бы поддержкой 30% респондентов.

На второе месте, как и в предыдущий раз, оказалось движение Шимона Холовни «Польша 2050» (ожидает официальной регистрации в качестве политической партии) с результатом в 27% симпатий респондентов (во время прошлых исследований эта политическая сила набрала 23% симпатий).

По-прежнему на третьем месте главная оппозиционная сила Польши — партия «Гражданская коалиция». За неё готовы проголосовать лишь 15% опрошенных, хотя месяц назад этот показатель составлял 19%.

Четвертое и пятое месте распределились между «Левыми» и националистами из «Конфедерации». Они набрали 9% и 7% соответственно. Иные политические силы набрали менее 5-процентного избирательного порога, позволяющего партиям иметь представительство в Сейме.

Всего в опросе приняли участие 1 057 взрослых жителей Польши. Исследование проводилось с 28 по 31 мая текущего года.