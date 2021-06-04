Ташкент, , 16:16 — REGNUM В 2020 году в Узбекистане заключили 88 браков с участием несовершеннолетних, что на 97% меньше, чем в 2019 году. Об этом заявил заместитель директора научно-исследовательского института «Махалля и семья» Хамид Абдурахманов.

По его словам, число ранних браков уменьшилось за счет повышения брачного возраста для женщин до 18 лет. Кроме того, введено требование на получение разрешения главы города, если пара планирует заключить брак до совершеннолетия.

«В большинстве случаев ранние браки носят скрытый характер», — сказал Абдурахманов. По его словам, ранние браки встречаются в Самаркандской, Андижанской и Наманганской областях.

В 2020 года зарегистрировано также 1044 беременности несовершеннолетних девушек, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году.