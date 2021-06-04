Оренбург, , 16:15 — REGNUM В Оренбурге за два с половиной года (до 2024) планируют полностью обновить общественный транспорт. Об этом на брифинге 4 июня заявила начальник городского управления пассажирского транспорта Оксана Малышева.

Документ о планировании движения пассажирского транспорта на территории муниципалитета будет переработан до конца 2021 года. Изменения будут касаться схем движения маршрутов, охватывающих новые застроенные кварталы и микрорайоны. Впоследствии на основании обновленного документа разработают конкурсную документацию для перевозчиков. Все эти меры направлены на полную замену подвижного состава в Оренбурге.

«Она будет осуществлена до 2023 года включительно. Переход будет достаточно планомерным. В приоритете — автобусы среднего и большого класса», — сказала Малышева.

Добавим, что горожане давно возмущаются выходом на маршруты автобусов «ПАЗ», которые называют доисторическими.