Воронеж, , 16:14 — REGNUM Торги по выбору подрядчика на строительство мегашколы в Воронеже признаны несостоявшимися, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 4 июня. На торги не поступило ни одной заявки от потенциальных претендентов.

«Это уникальный проект в сфере общего образования, который по своему масштабу не имеет аналогов не только в Воронеже, но и в стране. Естественно, что найти подрядную организацию для него крайне сложно, ведь не так много компаний могут взяться за такое строительство и успешно его завершить», — прокомментировали в мэрии.

Власти города намерены объявить новые торги, чтобы подобрать подрядчика для реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая были объявлены торги по выбору подрядчика для реализации проекта строительства мегашколы на 2860 мест на Московском проспекте. Начальная максимальная цена контракта составляла 3,449 млрд рублей, заявки на участие в торгах принимались до 1 июня, победителя должны были определить до 10 июня.

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