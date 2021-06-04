Москва, , 16:12 — REGNUM Владелец прав на Ждуна надеется найти справедливость в Верховном суде РФ. Как заявили ИА REGNUM 4 июня юристы, представляющие истца, судебные разбирательства продолжаются уже более 1,5 лет и пока не в пользу правообладателя персонажа.

«ООО «Си Ди Лэнд контакт» с ноября 2019 года пытается взыскать компенсацию за незаконное использование Ждуна в стикерах, ранее размещенных на площадке социальной сети «В контакте». Суды трех инстанций признали такое использование стикеров пародией. Юридическая фирма «Интеллектуальный капитал», представляя интересы ООО «Си Ди Лэнд контакт», подала кассацию на состоявшиеся решения по «Вконтакте» в Верховный суд РФ», — рассказали юристы.

ООО «Си Ди Лэнд Контакт», являясь обладателем исключительной лицензии на использование произведения изобразительного искусства Homunculus loxodontus (известного в России как «Ждун») на территории всех стран мира, принимает участие в огромном количестве судебных споров, вязанных с пресечением контрафактного распространения. Одним из таких споров является спор с «Вконтакте». В августе 2020 года суд оценил набор спорных стикеров ответчика, принял во внимание историю появления интернет-мема «Ждун», комическую цель его использования, и пришёл к выводу, что ООО «В Контакте» использовал пародии на произведение. Это означает, что согласования с автором не требуется.

«Оставление в силе принятых по иску к «В контакте» судебных актов ставит вопрос об уверенности правообладателей в завтрашнем дне. Если доказывать соответствующими доказательствами пародийность больше не нужно, а достаточно лишь изложить собственное мнение ответчика о пародийности его произведения, чтобы суд отказал в иске, то зачем тогда защищать свою интеллектуальную собственность, зачем презентовать свои произведения в России?» — заявил ИА REGNUM руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.