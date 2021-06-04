Токио, , 16:09 — REGNUM Создатели Bloodstained: Ritual of the Night заявили, что работа над сиквелом находится «на очень ранней стадии планирования». Об этом сообщается 4 июня на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/SwordOrWhip/status/1400661665142636544

Разработчики отметили, что сейчас все их ресурсы уходят на создание дополнительного контента для оригинальной Bloodstained: Ritual of the Night. Они пообещали сделать соответствующий анонс в ближайшее время.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, издатели Bloodstained: Ritual of the Night остались довольны продажами игры и её оценками от профильной прессы. В связи с чем ими было принято решение дать «зелёный свет» разработке сиквела.

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