Черкесск, , 16:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 3 и 4 июня проходил единый государственный экзамен по русскому языку. Обязательное испытание выдержал всего 1841 выпускник. Они пришли на 1115 пунктов проведения экзамена, сообщили в минобразования региона.

В силу сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции сдача экзамена была разделена на два дня, при этом были соблюдены условия по наполняемости аудиторий и социальной дистанции между школьниками. Все пункты проведения ЕГЭ охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии.

Узнать результаты экзамена сдавшие его 3 июня смогут не позднее 22 июня, а те, кто писал ЕГЭ сегодня, 4 июня, — не позднее 23 июня. Сдававшим необходимо набрать не менее 24 баллов для получения аттестата.