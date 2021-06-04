Волгоград, , 16:06 — REGNUM К достройке 14-этажного дома на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда приступила подрядная организация. Дольщики ждут обещанного жилья почти 10 лет, сообщили 4 июня в пресс-службе администрации региона.

ООО «Волгстрой плюс» начал возводить многоэтажный дом в 2010 году. Через год объект «заморозили» и продали ООО «Инвестволгстрой». Второй подрядчик также не смог выполнить свои обязательства. В 2021 году долгострой, процент готовности которого оставляет всего 15%, принял ООО «Монумент Плаза». Региональные власти предоставили застройщику субсидию на подключение объекта к инженерным сетям и земельный участок для реализации собственного проекта. Многоквартирный дом сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, будут восстановлены права 44 дольщиков.

В 2021 году в Волгоградской области запланировано сдать 12 проблемных домов, ключи от квартир получат 1,8 тысячи семей участников долевого строительства.