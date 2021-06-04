Каменский район, Ростовская область, , 16:02 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор водителю, который сбил двух несовершеннолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 июня.

Смертельная авария произошла в октябре 2019 года на хуторе Груцинов. Следствием и судом установлено, что водитель Mazda, превысил скорость и выехал на обочину дороги, где сбил девочек в возрасте 15 лет и 17 лет. Старшая девочка скончалась на месте происшествия, вторая получила тяжёлые травмы. После ДТП водитель сбежал с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, суд приговорил водителя к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.