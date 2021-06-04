Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским обществом «Знание» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Подписи под документом поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Соглашение предполагает всестороннее сотрудничество в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний. Образовательная и методологическая база Университета будет интегрирована в цифровую платформу Российского общества «Знание», а преподаватели вуза войдут в его лекторский состав. Стороны также намерены реализовать возможности создания авторских мультимедийных курсов и организации совместных мероприятий, посвященных актуальным вопросам образования, науки и технологий.

«Российское общество «Знание» — это экосистема, позволяющая аккумулировать научный, образовательный и культурный контент, распространять и развивать его вместе с нашими партнерами. В эпоху непрерывных изменений в программах обучения, появления все новых требований к профессиональным и личностным качествам выпускников вузов такая работа может эффективно выполняться только в кооперации. Через простые и удобные инструменты коммуникации на цифровой платформе Российского общества «Знание» будут открыты двери в лучшие учебные заведения страны всем, кто стремится к знаниям и реализации своих талантов. Я рад, что на этом пути к нам присоединяется СПбПУ, и с нетерпением жду начала совместной работы», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«С обществом «Знание» Петербургский Политех связывают не только проекты, реализуемые в настоящем и перспективы будущего сотрудничества. Прославленный политехник, профессор нашего университета, нобелевский лауреат Николай Николаевич Семёнов в 1960—1963 годах возглавлял общество «Знание» и внёс значительный вклад в его развитие. Уверен, что подписываемое соглашение станет залогом новых ярких совместных проектов на благо науки, образования и знания — в самом широком смысле этого слова», — отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.