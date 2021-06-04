Москва, , 16:01 — REGNUM Цены на нефть днем 4 июня вышли в плюс, но большой частью все же пока находятся в фазе консолидации после предыдущей волны роста, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent стоит $71,41 и может двигаться в диапазоне $71−72. «Бочка» легкой нефти WTI стоит $69,00 и способна оставаться в коридоре $69−70.

Конъюнктура в секторе энергоносителей сохраняется положительной. Рынок капитала остался доволен июньским заседанием ОПЕК+ и тоном его комментариев.

Свежая статистика по запасам нефти от минэнерго США отразила сокращение параметров запасов черного золота на 5,1 млн баррелей за неделю, это вдвое больше, чем предполагалось по прогнозам.

Статданные стали поводом для новых покупок в секторе сырья. За неделю баррель нефти марки Brent подорожал на 3,8%», — отметила эксперт.

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