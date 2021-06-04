Ужгород, Украина, , 16:04 — REGNUM В Ужгороде неизвестные разбили еврейские надгробия, на одном из городских кладбищ. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба Объединённой еврейской общины Украины.

В сообщении организации отметили, что точное количество разбитых надгробий будет названо позже. Всего на кладбище находится 60 могильных памятников, самый старый из которых датирован 1855 годом.

Месяц назад аналогичное преступление было зафиксировано на Старом еврейском кладбище Ужгорода, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Верховная рада Украины отклонила законопроект, запрещающий героизацию нацизма, однако приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом.

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