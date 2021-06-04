Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль днем 4 июня торгуется с вялыми попытками укрепления на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нефть остается сильной, и это мощный фактор поддержки для курса рубля.

Новости о решении убрать из состава ФНБ доллар и заменить его в структуре сбережений другими активами чуть помогла «россиянину» дорожать, но, опять же, бурной реакции не вызвала.

Доллар стоит 73,23 руб. и способен балансировать в диапазоне 73−74 руб. Евро торгуется по 88,72 руб. и может оставаться в границах 88,50−90,50 руб.

В целом информационной поток со стороны ПМЭФ для рублевых пар остался незамеченным», — считает эксперт.

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