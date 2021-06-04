Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае организуют производство водных судов на электрической тяге. Тема обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

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На площадке ПМЭФ состоялось совещание при участии членов правительства Прикамья, гендиректора АО «Корпорация развития Пермского края» Алексея Буракова и председателя совета директоров финансово-промышленного холдинга ООО «Национальная резервная корпорация» (НРК) соучредителя компании «Эмпериум» (Санкт-Петербург) Александра Лебедева. Стороны говорили о перспективах сотрудничества и производстве инновационных судов на электрической тяге.

Алексей Бураков отметил, что АО «КРПК» прорабатывает сейчас вопрос выкупа имущества ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» и создания в регионе совместного предприятия для судостроения и судоремонта.

В свою очередь Александр Лебедев подчеркнул, что проект является интересным для крупных игроков судостроительного рынка и подтвердил готовность к сотрудничеству. Оно может быть выражено как в организации производства судов на электрической тяге в регионе, так и в части поставок в край необходимого оборудования. Планируется, что ООО «НПК «Морсвязьавтоматика» (партнер холдинга и разработчик судов) будет поставлять электротехническую начинку, а компания «Эмпериум» станет участником процесса по производству катамаранов и иных судов для прогулок и перевозки пассажиров. Стороны намерены еще раз встретиться в июне, чтобы детально обсудить варианты сотрудничества.