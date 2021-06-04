Москва, , 15:54 — REGNUM Завершение укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), это благо для участников проекта, которое делается не назло кому-либо. Об этом 4 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло, кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств — участников проекта», — написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время открытия пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об успешном окончании прокладки труб первой нитки газопровода «СП-2».