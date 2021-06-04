Москва, , 15:51 — REGNUM Правительство США рассматривает возможность наступательных киберопераций против хакеров, в том числе и внутри России. Вряд ли наша страна является исключением, и хакерам других стран не о чем беспокоиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Особое внимание уделяется вымогателям, атаки которых рассматриваются как угроза американской национальной безопасности. Упомянуто, что за хакерскими группами следят по крайней мере с лета 2019 года.

В том, что на рынок кибебезопасности придёт больше денег, сомнений нет. Этот рынок уже является одним из наиболее стабильно растущих сегментов информационно-коммуникационных технологий (на 11−12% на Западе и 20−25% в России), а кибервойны лишь укрепляют его перспективы.

С точки зрения рынка кибербезопасности, интересно, как будет организован рынок кибер-ЧВК. Теоретически это могут быть киберподразделения традиционных ЧВК, специализированные проектные команды коммерческих компаний и собственно отделы оборонных ведомств.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы, связанные со стоимостью и качеством работ, возможными политическими последствиями и с сохранением гостайны.

В качестве побочного эффекта можно ожидать негативного влияния на перспективы криптовалют, поскольку если вымогатели принимают их в качестве выкупа, то логично, чтобы частью наступательных операций против хакеров стал финансовый удар.

Глобальный ущерб от кибератак оценивается уже триллионами долларов, и это может быстро перевесить плюсы от развития экспериментальных финансовых инструментов, каковыми являются криптовалюты», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, киберкомандование вооруженных сил США может провести наступательные кибероперации против хакеров на территории России.

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