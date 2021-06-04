Сиэтл, США, , 15:50 — REGNUM Состоялся анонс игры Arashi: Castles of Sin для устройств виртуальной реальности. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation.

Разработчики позиционируют свой проект как «стелс-экшен-песочницу». В нём геймерам нужно будет играть за ниндзя в феодальной Японии, который пытается отомстить за убийство своего клана.

Релиз Arashi: Castles of Sin ожидается летом 2021 года. Игра будет доступна на платформе PS VR.

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