Минск, , 15:49 — REGNUM Россия и Белоруссия уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции, заявил 4 июня посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

«Практически все дорожные карты… согласованы. Осталась одна, а их 28. И есть уже планы по их реализации», — сказал посол в ходе посещения Брестской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей напомнил, что из выработанных в 2019 году правительствами России и Белоруссии 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о Союзном государстве осталось 28 — их теперь называют «союзными программами».

По словам Макея, число программ уменьшилось, однако по-прежнему несогласованными «осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства».

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