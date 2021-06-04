Берлин, , 15:49 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dorcen Automobile представил в Германии электрический кроссовер Elaris Beo. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

В планах компании в 2023 году реализовать в Германии 25 000 экземпляров Elaris Beo. Новинка имеет тонкие фары, которые соединяются с передней решёткой, эффектный профиль крыши, элегантные зеркала заднего вида.

Внутри Elaris Beo отличается очень лаконичным и простым дизайном. В салоне машины есть цифровая комбинация приборов, расположенная за спортивным рулевым колесом и большой 12,8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Минималистская приборная панель стала более изогнутой.

Beo оснащен электродвигателем, который развивает максимальную мощность 150 кВт (204 л. с.). Он питается от батареи ёмкостью 72 кВт-ч, что достаточно для обеспечения запаса хода на 460 км. Заряжается авто с 20 до 80% за 30 минут.

Ранее стало известно, что компания Alibaba Group и производитель дронов Wuling планируют выпустить компактный электромобиль длиною 2,6 метра. Создано авто будет на основе Baojun KiWi EV. Дальность хода машины составит 305 км.

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