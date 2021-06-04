Москва, , 15:45 — REGNUM По сути, предложение повысить налог на недвижимость для некоторых граждан является не чем иным, как завуалированной прогрессивной шкалой налогообложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Правительство не может вводить дифференцированную шкалу НДФЛ, поясняя это сложностью администрирования такого налога? Отлично! Тогда мы введем налог на «излишки недвижимости».

К слову, в какой-то степени подобный налог можно считать и налогом на роскошь. Ведь наличие у одного человека нескольких дорогих квартир — есть не что иное, как признаки роскоши.

А если он их еще и в аренду сдает, не оформляя все это легально, то мы имеем дело уже со скрытым предпринимателем, уклоняющимся от налогов.

В общем, логика первого зампреда по бюджеты Госдумы Михаила Щапова в целом ясна. А главное — рядовые граждане не только не будут возражать против таких налогов, но и, скорее всего, их поддержат.

Только вот лазеек остается достаточно много. Если у человека несколько роскошных квартир или коттеджей, он и ранее записывал всё на родителей, жену, детей, тёщу, собаку тёщи и т. д. А сейчас тем более сделает это.

Так что фактически под повышенный налог попадут те, у кого одна единственная квартира стоимостью десятки (или сотни) миллионов рублей, да еще и оформленная строго на себя. А таковых немного.

Резюмируя: позитивный отклик в народе такая инициатива, скорее всего, получит. Фактический экономический эффект от неё будет не настолько велик, как можно было бы подумать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Михаил Щапов (КПРФ) заявил, что для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади стоит поднять налог на недвижимость.

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