Рязань, , 15:59 — REGNUM Апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче здания школы №6 в Рязани в ведение Рязанской епархия подаст городская администрация. Об этом 4 июня заявила мэр Елена Сорокина.

По словам градоначальника, при самом плохом сценарии — если решение Арбитражного суда останется без изменений — здание школы будет включено в план передачи. Документ предусматривает шестилетний срок с момента поступления заявления.

«Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение. Мы благодарим жителей за солидарность с нашей позицией. Здание должно служить школе и образованию детей. Но мы обязаны действовать в рамках закона. 1 сентября школа продолжит работать», — написала на своей странице в социальной сети Елена Сорокина.

В школе №6 сейчас работает летний лагерь, по окончании которого начнётся подготовка образовательного заведения к новому учебному году.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс длился с июля 2020 года. В епархии собираются расположить в здании семинарию.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд обязал мэрию Рязани передать епархии здание школы