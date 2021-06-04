Рязань, 4 июня 2021, 15:59 — REGNUM Апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче здания школы №6 в Рязани в ведение Рязанской епархия подаст городская администрация. Об этом 4 июня заявила мэр Елена Сорокина.
По словам градоначальника, при самом плохом сценарии — если решение Арбитражного суда останется без изменений — здание школы будет включено в план передачи. Документ предусматривает шестилетний срок с момента поступления заявления.
В школе №6 сейчас работает летний лагерь, по окончании которого начнётся подготовка образовательного заведения к новому учебному году.
Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс длился с июля 2020 года. В епархии собираются расположить в здании семинарию.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд обязал мэрию Рязани передать епархии здание школы