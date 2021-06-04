Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Студия Trebuchet представила новый трейлер своей приключенческой VR-игры Winds & Leaves. Его опубликовали на YouTube-канале PlayStation.

В Winds & Leaves игроки будут управлять садовником, который пытается вырастить леса в разных регионах умирающего мира. Для этого ему нужно будет путешествовать по опасным локациям, добывать запас ценной энергии и сажать новые деревья.

Релиз Winds & Leaves ожидается 27 июля 2021 года. Игра будет доступна на платформе PS VR.

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