Джакарта, , 15:42 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Гонконге помогло 61 гражданину Индонезии покинуть Макао и вернуться домой, сообщает газета Investor Daily.

Во время пандемии граждане Индонезии, находящиеся за границей, столкнулись с различными препятствиями.

Несмотря на ужесточение режима в Макао и Гонконге, 618 индонезийских граждан получили помощь в возвращении домой. До мая 2021 года более 600 граждан Индонезии вернулись на родину в составе 14 групп.

Большинство индонезийских граждан, которые вернусь в Индонезию, лишились работы за рубежом. Также представители Индонезии смогли помочь вернуться домой шести малышам и трём беременным женщинам.