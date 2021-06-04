Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Многие направления российской экономики «разбюрокрачиваются», об этом президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ещё есть над чем работать, но многое из запланированного уже сделано. Например, в области подключения к электроэнергетике или в сфере разрешений на строительство.

«Я имею в виду разбюрокрачивание принятий решений по очень многим направлениям», — пояснил Путин.

Читайте также: Путин предложил обнулить расходы бизнеса на услуги системы быстрых платежей