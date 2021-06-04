Москва, , 15:40 — REGNUM Помимо того, что в России изменилась сама система выплат, и теперь на пособия не смогут рассчитывать семьи, где оба родителя не работают без уважительной причины, множество социальных программ поддержки малоимущих слоев нашего населения периодически претерпевают определенные изменения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Это необходимо, чтобы учитывать текущие реалии и изменившиеся обстоятельства. А учитывая невысокую финансовую грамотность российских граждан и их слабую информированность, многие могут просто не узнать, что под изменившиеся условия надо было оформить какие-то дополнительные документы, справки или обратиться в иные органы поддержки.

Исследования показали, что значительная доля граждан, нуждающихся в помощи, вообще не знают, какие льготы им положены, или что им вообще положены льготы. И тут есть определенная вина государства и служб социальной поддержки.

Именно они должны отслеживать ситуацию, выявлять проблемные семьи и полноценно информировать их о том, какие льготы по закону им причитаются и что нужно, чтобы их получить.

Надеюсь, ситуация сдвинется с мертвой точки — все больше льгот сейчас стали предоставляться автоматически, без необходимости обращаться куда-то и собирать необходимые документы. Но таковых хотя и стало больше, но это всё же не полный перечень возможного.

Так что я бы порекомендовал тем, кто нуждается в материальной помощи, обратиться в органы соцзащиты или хотя бы в местный МФЦ, чтобы детально узнать, что им положено и что из данного перечня они получают», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году вступили в силу изменения порядка получения пособия. Речь идет о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов объяснил, кто может их лишиться.

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