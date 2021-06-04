Белград, , 15:39 — REGNUM Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер не считает, что Приштина готова обсуждать с Белградом вопрос границ и территории, но при этом считает, что до конца текущего года «абсолютно возможно» добиться подписания соглашения о «нормализации отношений» между двумя участниками переговорного процесса по Косово и Метохии. Об этом Палмер заявил 3 июня в интервью сербскому изданию «Блиц».

По словам Палмера, в данный момент существуют «намного более продуктивные темы для переговоров», чем передел границ и обмен территориями. «Это, например, судьба лиц, пропавших без вести, вокруг которых две стороны не могут договориться», — заявил американский чиновник.

Палмер также отметил, что США выступают за «полное внедрение Брюссельского соглашения и всех его пунктов, включая формирование Сообщества сербских муниципалитетов».

По словам Палмера, США поддерживают президента Сербии Александра Вучича и премьера сепаратистского Косово Альбина Курти в том, чтобы они серьезно включились в процесс переговоров и идентифицировали те области, в которых можно достичь договоренности. Спецпредставитель США по Западным Балканам считает, что это важно для того, чтобы «процесс продвинулся вперед».

Напомним, что ранее президент Вучич выступал с инициативой «разграничения Косово» между сербами и албанцами, которую критиковала как сербская, так и албанская общественность. По этому плану сербы получили бы лишь небольшой процент территории автономного края Косово и Метохия. При этом подписание договора с косовскими сепаратистами означало бы согласие на сецессию сербской территории.