Душанбе, , 15:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту послу Киргизии в связи с заявлением киргизской пограничной службы о нарушении границы таджикистанскими военнослужащими, сообщает агентство «Азия-плюс».

В ведомстве отметили, что заявление киргизских властей о нарушении договоренностей не соответствует действительности. Пограничный наряд выставлен по принципу паритета, добавили в министерстве.

«Таджикский пограничный наряд находится на территории Таджикистана, ранее описанной, начертанной и согласованной совместным протоколом двух стран», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении ранее принятых договоренностей по границе. В связи с инцидентом МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана в Бишкеке.

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