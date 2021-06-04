Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM Участники TikTok-дома XO TEAM выступили на концерте в Сочи. Ролик с фрагментами их выступлений был опубликован на официальной странице команды в Instagram.

https://www.instagram.com/tv/CPnzeFDA666/

В подписи к видео участники проекта рассказали, что на их выступлении не всё прошло гладко: «Мы долго готовились к этому дню, но нашим планам помешал дождь, из-за которого нам экстренно пришлось переместиться в шатёр рядом с главной сценой». Однако подписчики XO TEAM оценили выступление, несмотря на погодные условия.

«Ребята молодцы, что пели вживую. Очень достойно! Как всегда XO Team на высоте», — считает kmkatemoiseeva.

«Концерт просто пушка. Жаль, что меня не было», — написал пользователь liko_niko

«Молодцы! Очень крутое выступление», — похвалила _alina_bondarenko.

ИА REGNUM напоминает, что концерт с участием блогеров TikTok-дома XO TEAM состоялся 1 июня 2021 года. Мероприятие прошло в честь дня рождения Сочи Парка в его главном театре.

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